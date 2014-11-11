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На Земле прогнозируется возмущение магнитного поля Земли

На Земле прогнозируется возмущение магнитного поля Земли

В Приморском крае в период времени с 5:00 до 22:00 28 сентября ожидается возмущение магнитного поля, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

В периоды с 5:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 28 сентября прогнозируется возмущение магнитного поля Земли ниже порога регистрации магнитных бурь. С 10:00 до 19:00 28 сентября ожидается магнитная буря с уровнем G1 — классифицируется как слабая магнитная буря. В это время прогнозируется максимальное возмущение магнитного поля Земли.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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