На Земле прогнозируется возмущение магнитного поля Земли

В Приморском крае в период времени с 5:00 до 22:00 28 сентября ожидается возмущение магнитного поля, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

В периоды с 5:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 28 сентября прогнозируется возмущение магнитного поля Земли ниже порога регистрации магнитных бурь. С 10:00 до 19:00 28 сентября ожидается магнитная буря с уровнем G1 — классифицируется как слабая магнитная буря. В это время прогнозируется максимальное возмущение магнитного поля Земли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]