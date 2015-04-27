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Сегодня, 16:00
 

Температура воздуха в Приморье достигла рекордных значений

Температура воздуха в Приморье достигла рекордных значений

Антициклон позволяет хорошо прогреваться осеннему воздуху. Сегодня в некоторых районах континентальной части Приморья столбики термометров поднялись до +25..+27 градусов, сообщает "Вести: Приморье".

Несмотря на ночное выхолаживание и понижение температуры воздуха местами до отрицательных значений, днем отсутствие облаков позваляет прогреться воздуху почти до летних значений. По прогнозам большинства метеосайтов, такая комфортая, теплая погода  в крае продержится  до конца сентября. При благоприятном развитии синоптической ситуацией в регионе, летняя температура будет наблюдаться даже  первой декаде октября. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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