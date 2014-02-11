В Пограничном за обещания кандидата в депутаты пришлось отвечать действующей власти
Жители п. Пограничный обратились к журналистам местной газеты "Вестник Приграничья" и рассказали об обещании одного кандидата в депутаты, которое он дал во время последней избирательной кампании - передать военные дома по улице Станционной в сельском поселении в муниципальную собственнсть, сообщает "Вести: Приморье".
Но как оказалось, не всем обещаниям стоит верить. Разъяснять ситуацию пришлось Наталье Федорцовой, начальнику отдела юридической и кадровой работы администрации Пограничного городского поселения:
- В 2013 году был издан приказ Минобороны, согласно которому военное имущество, надобность в котором отпала, должно быть передано в собственность муниципалитетов. В соответствии с указом президента РФ военное имущество должно передаваться в состоянии, пригодном для эксплуатации, или с денежными средствами на его ремонт.
Пограничное городское поселение отказывается принимать это имущество по следующим основаниям:
1. Администрация составила сметы на ремонт домов, который потребовал бы 48 млн руб. в ценах 2013 г. Мы неоднократно направляли письма в Минобороны, в администрацию края, в которых просили выделить требуемую сумму на ремонт. Ответ гласил: «Средства на ремонт отсутствуют».
2. В приказах Минобороны в муниципалитет передаются не жилые помещения, а дома. Между тем только в Уре граждане в судебном порядке оформили в собственность более 30 квартир. Причем распоряжение квартирами Минобороны оставляет за собой, так как они сохраняют статус служебных.
3. В приказы было включено имущество, которое на самом деле отсутствовало: очистные сооружения, газгольдеры, водонапорные башни, канализационная станция и др. А вот теплотрассы, водопроводную сеть и канализационную систему передать «забыли».
Во исполнение Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация приняла в муниципальную собственность две котельные, провела на них модернизацию, затратив большие средства. Поселение приняло в собственность дорогу на улице Станционной и провело на ней ремонтные работы, часть улицы заасфальтировали.
Минобороны подавало заявление в Арбитражный суд о принуждении Пограничного городского поселения принять бывшее военное имущество. Представленные нами фотодокументы, акты осмотров имущества, предполагаемого к передаче, убедили суд в невозможности приёма имущества в том состоянии, в котором оно находится. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию Арбитражного суда Приморского края, встав на сторону муниципалитета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.01.2019 Военачальник высокого ранга не смог решить проблемы в одном из гарнизонов Приморья
-
28.05.2014 В Приморье предлагают снизить налог на имущество для учреждений спорта
-
11.02.2014 Депутаты городской Думы поддержали передачу Владивостокской крепости в собственность города
-
03.02.2016 Предложены новые варианты финансирования капремонта
-
25.09.2016 В Приморье напали на коммуниста - сайт ПКО КПРФ
-
21.01.2015 В Приморье налог на имущество предлагают увеличить в несколько раз
Добавить комментарий