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В Пограничном за обещания кандидата в депутаты пришлось отвечать действующей власти

В Пограничном за обещания кандидата в депутаты пришлось отвечать действующей власти

Жители п. Пограничный обратились к журналистам местной газеты "Вестник Приграничья" и рассказали об обещании одного кандидата в депутаты, которое он дал во время последней избирательной кампании - передать военные дома по улице Станционной в сельском поселении в муниципальную собственнсть, сообщает "Вести: Приморье".

Но как оказалось, не всем обещаниям стоит верить. Разъяснять ситуацию пришлось Наталье Федорцовой, начальнику отдела юридической и кадровой работы администрации Пограничного городского поселения:
- В 2013 году был издан приказ Минобороны, согласно которому военное имущество, надобность в котором отпала, должно быть передано в собственность муниципалитетов. В соответствии с указом президента РФ военное имущество должно передаваться в состоянии, пригодном для эксплуатации, или с денежными средствами на его ремонт.
Пограничное городское поселение отказывается принимать это имущество по следующим основаниям:
1. Администрация составила сметы на ремонт домов, который потребовал бы 48 млн руб. в ценах 2013 г. Мы неоднократно направляли письма в Минобороны, в администрацию края, в которых просили выделить требуемую сумму на ремонт. Ответ гласил: «Средства на ремонт отсутствуют».
2. В приказах Минобороны в муниципалитет передаются не жилые помещения, а дома. Между тем только в Уре граждане в судебном порядке оформили в собственность более 30 квартир. Причем распоряжение квартирами Минобороны оставляет за собой, так как они сохраняют статус служебных.
3. В приказы было включено имущество, которое на самом деле отсутствовало: очистные сооружения, газгольдеры, водонапорные башни, канализационная станция и др. А вот теплотрассы, водопроводную сеть и канализационную систему передать «забыли».
Во исполнение Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация приняла в муниципальную собственность две котельные, провела на них модернизацию, затратив большие средства. Поселение приняло в собственность дорогу на улице Станционной и провело на ней ремонтные работы, часть улицы заасфальтировали.

Минобороны подавало заявление в Арбитражный суд о принуждении Пограничного городского поселения принять бывшее военное имущество. Представленные нами фотодокументы, акты осмотров имущества, предполагаемого к передаче, убедили суд в невозможности приёма имущества в том состоянии, в котором оно находится. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию Арбитражного суда Приморского края, встав на сторону муниципалитета.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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