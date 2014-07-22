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Неоднократно судимого гражданина задержали с солидным количеством "травки"

Неоднократно судимого гражданина задержали с солидным количеством "травки"

Фото: 25.мвд.рф

100 г марихуаны «для себя» перевозил в машине житель Владивостока и был остановлен нарядом ДПС, — сообщили «Вестям: Приморье» в МВД края. 

Во Владивостоке инспекторы ДПС, несшие службу в составе наряда в районе улицы Бородинская, остановили для проверки автомобиль марки Тойота Королла.

В салоне транспортного средства находился 53-летний пассажир. На вопрос, имеется ли у него при себе запрещенные вещества, мужчина ответил отрицательно. Однако в ходе осмотра у него обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Гражданин признался, что растения были собраны им для личного употребления. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По результатам экспертизы установлено, что мужчина перевозил наркотическое средство -  марихуану (производное маньчжурской конопли) массой свыше 100 граммов. Возбуждено уголовного дело.

В ходе проверки установлено, что ранее гражданин был неоднократно судим, в том числе – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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