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Купальный сезон в Приморье затягивается

Купальный сезон в Приморье затягивается

Фото: vestiprim

Установившийся в Приморье антициклон позволет продолжить купальный сезон, и хотя по утрам местами уже фиксируются отрицательные температуры, на побережья столбики термометров пока устойчиво держатся в плюсовых значениях, сообщает "Вести: Приморье".

Так, температура воды в Амурском заливе сейчас составялет +18 градусов, также же значения фиксируются в бухтах Хасанского района. В другом популярном месте отдыха, Ливадии, температура морской воды уже остыла до +16, но желающих ускупаться тут по-прежнему много. 

По прогнозам синоптиков, комфортная для отдыха погода сохранится в Приморье до конца сентября. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Валерия Карманова / Сегодня, 10:34
    № 1  
     

    Ввиду отсутствия лета в 2019 году, купальный сезон в Приморье не затягивается, а просто продолжается.
    Похолодание ожидается 3-4.10, сейчас температура воды 18-19 градусов (она зависит от расположения бухты), очень комфортно, особенно днем, когда солнце греет жарко.
    В 2009 году тоже была очень похожая теплая очень, а временами даже жаркая - купались до 15 октября.

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