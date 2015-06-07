Купальный сезон в Приморье затягивается

Установившийся в Приморье антициклон позволет продолжить купальный сезон, и хотя по утрам местами уже фиксируются отрицательные температуры, на побережья столбики термометров пока устойчиво держатся в плюсовых значениях, сообщает "Вести: Приморье".

Так, температура воды в Амурском заливе сейчас составялет +18 градусов, также же значения фиксируются в бухтах Хасанского района. В другом популярном месте отдыха, Ливадии, температура морской воды уже остыла до +16, но желающих ускупаться тут по-прежнему много.

По прогнозам синоптиков, комфортная для отдыха погода сохранится в Приморье до конца сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]