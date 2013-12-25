Пристегните ремни: в автобусных перевозках детей новые правила

С 1 октября организованные детские группы должны перевозиться в автобусах, будучи пристегнутыми, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ГИБДД.

Теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.

Снижение административной нагрузки на перевозчиков и организаторов перевозок будет обеспечиваться за счет ряда факторов. Так, из требований по наличию в документе о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки. При этом места для отдыха и приема пищи необходимо указывать только в случае, если перевозка осуществляется в междугородном сообщении и многодневных поездках.

С 3 лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, — здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет 3 года.

Исключены требования о непрерывности стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года на дату начала перевозки группы как условия допуска к управлению автобусом. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года.

Также с 2 дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов.

Постановление правительства, вносящее данные изменения, вступит в силу с 01 октября 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]