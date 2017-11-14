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Нового главу Уссурийска назначат в течение 55 дней

Нового главу Уссурийска назначат в течение 55 дней

Фото: adm-ussuriisk.ru

Депутаты уссурийской думы приняли решение о формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы Уссурийского городского округа, — сообщает пресс-служба УГО, передают «Вести: Приморье».

Комиссия состоит из восьми членов: четыре – от представительного органа местного самоуправления и четыре от губернатора Приморского края. Она обладает полномочиями по рассмотрению документов, предоставленных на конкурс кандидатами, и определяет результаты конкурса.

Решение о формировании комиссии в ближайшее время будет направлено Губернатору края.

Главу Уссурийска должны определить в течение 55 дней.

Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении двух кандидатов на рассмотрение Думы для избрания главой. Большинством голосов Дума принимает решение по утверждению главы округа.

Напомним, 24 сентября истекли сроки полномочий главы округа и главы администрации Уссурийска. Новый состав Думы назначил Евгения Коржа временно исполняющим обязанности главы городского округа. Глава городского округа будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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