Популярное место отдыха во Владивостоке превращается в мусорный полигон

Жители Владивостока рассказали о неприглядном состоянии популярного места отдыха - мыса Тобизина. Из-за большого паломничества в одно из красивейших мест острова Русский зона отдыха может превратиться в настоящую свалку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @irecommend_vdk.

На снимках, появившихся в сети, видно, что тропа, которая ведет к мысу Тобизина, завалена бутылками, бумажками и другими отходами жизнидеятельности человека. Пользователи так комментируют ситуацию.

@sweetqueen_9233

"Почему кто-то должен убирать чужое свинство . О чем люди думают , когда там его бросают !?"

@vl._tatyana9737

"Ещё не разу там не была) вид по фото просто 🔥🔥🔥 но.... люди вы что творите, СВИНЬИ"

@nastytown0

"Одни гадят , другие убирают, это может длиться бесконечно! Общественное порицание и ощутимые штрафы! И детей воспитывайте, товарищи!"

Активисты собираются провести уборку в этом месте.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]