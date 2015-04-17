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Популярное место отдыха во Владивостоке превращается в мусорный полигон

Популярное место отдыха во Владивостоке превращается в мусорный полигон

Жители Владивостока рассказали о неприглядном состоянии популярного места отдыха  - мыса Тобизина. Из-за большого паломничества в одно из красивейших мест острова Русский зона отдыха может превратиться в настоящую свалку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @irecommend_vdk.

На снимках, появившихся в сети, видно, что тропа, которая ведет к мысу Тобизина, завалена бутылками, бумажками и другими отходами жизнидеятельности человека. Пользователи так комментируют ситуацию. 

@sweetqueen_9233
"Почему кто-то должен убирать чужое свинство . О чем люди думают , когда там его бросают !?"

@vl._tatyana9737
"Ещё не разу там не была) вид по фото просто 🔥🔥🔥 но.... люди вы что творите, СВИНЬИ"

@nastytown0
"Одни гадят , другие убирают, это может длиться бесконечно! Общественное порицание и ощутимые штрафы! И детей воспитывайте, товарищи!"

Активисты собираются провести уборку в этом месте. 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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