Популярное место отдыха во Владивостоке превращается в мусорный полигон
Жители Владивостока рассказали о неприглядном состоянии популярного места отдыха - мыса Тобизина. Из-за большого паломничества в одно из красивейших мест острова Русский зона отдыха может превратиться в настоящую свалку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @irecommend_vdk.
На снимках, появившихся в сети, видно, что тропа, которая ведет к мысу Тобизина, завалена бутылками, бумажками и другими отходами жизнидеятельности человека. Пользователи так комментируют ситуацию.
@sweetqueen_9233
"Почему кто-то должен убирать чужое свинство . О чем люди думают , когда там его бросают !?"
@vl._tatyana9737
"Ещё не разу там не была) вид по фото просто 🔥🔥🔥 но.... люди вы что творите, СВИНЬИ"
@nastytown0
"Одни гадят , другие убирают, это может длиться бесконечно! Общественное порицание и ощутимые штрафы! И детей воспитывайте, товарищи!"
Активисты собираются провести уборку в этом месте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.05.2017 В районе мыса Тобизина развернулась настоящая "траншейная" война между арендаторами и горожанами
-
20.04.2018 Во Владивостоке на Кунгасном пляже собираются "похоронить" останки популярного кафе (видео)
-
19.09.2018 «Веревочники» снова оккупировали мыс Тобизина на о. Русский
-
17.04.2015 Владивостокцы наведут порядок на пляже в районе мыса Ахлёстышева
-
09.04.2019 Во Владивостоке привели в порядок популярное место отдыха горожан
-
08.08.2019 «Естественный отбор»: приморцы рискуют жизнью на отдыхе
Добавить комментарий