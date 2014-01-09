Шок-цена: за килограмм лука в Приморье просят 10 рублей (видео)
Лук приморского производства предлагают приобрести всем желающим всего по 10 рублей за килограмм, правда, для этого придется физически порабоать и самостоятельно добраться до полей, которые расположены в Уссурийском и Октябрьском районах, сообщает "Вести: Приморье".
Урожай лука в этом году в Приморье выдался хорошим, не смотря на переувлажнение почвы овощей много, и фермеры попросту не успевают его собрать, а потому и предлагают приморцам сделать это самим и таким образом сэкономить на овощах.
Однако, как сообщают очевидцы, желающих отовариться дешевыми овощами не так много, поскольку луковые поля находятся на довольно удаленном расстоянии от Уссурийска, да и качество дороги туда оставляет желать лучшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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