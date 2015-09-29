В Приморье залетела колибри. Люди не могут поверить своим глазам
Жители Приморья обсуждают появившееся в сети видео, на котором якобы запечатлена птичка колибри. По словам автора, видео сделано в одном из дворов Уссурийска. На кадрах отчетливо видно, как небольшая птичка зависает в полете над цветком и пьет нектар, невероятно быстро перемещаясь с одного цветка на другой, сообщает "Вести: Приморье".
Однако опытные пользователи тут же вычислили в крылатом существе - бабочку Бражника. Бражники, в большинстве своем — ночные бабочки, но некоторые виды летают днем. Это довольно крупные насекомые с крупным, обтекаемым телом и узкими, вытянутыми как у реактивного самолета крыльями. Самые быстрые из бабочек, они могут развивать скорость до 50 км/ч.
Фото: pixabay
Видео: @mark2_che
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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