В Приморье залетела колибри. Люди не могут поверить своим глазам

Жители Приморья обсуждают появившееся в сети видео, на котором якобы запечатлена птичка колибри. По словам автора, видео сделано в одном из дворов Уссурийска. На кадрах отчетливо видно, как небольшая птичка зависает в полете над цветком и пьет нектар, невероятно быстро перемещаясь с одного цветка на другой, сообщает "Вести: Приморье".

Однако опытные пользователи тут же вычислили в крылатом существе - бабочку Бражника. Бражники, в большинстве своем — ночные бабочки, но некоторые виды летают днем. Это довольно крупные насекомые с крупным, обтекаемым телом и узкими, вытянутыми как у реактивного самолета крыльями. Самые быстрые из бабочек, они могут развивать скорость до 50 км/ч.

Фото: pixabay

Видео: @mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]