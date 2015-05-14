Новости Общество Политика

Сегодня, 10:03
 

У пенсионеров Приморья появился шанс заявить о своих проблемах

У пенсионеров Приморья появился шанс заявить о своих проблемах

8 октября 2019 года Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б.Мельников и Управляющий краевым отделением Пенсионного Фонда РФ  А.И. Масловец  проводят совместный прием по пенсионным вопросам.

Место проведения – г. Владивосток, ул.  Русская 17/1, приемная граждан, первый этаж, кабинет 110. Время приема с 10 до13 час, предварительная запись по телефонам 231-93-48, 237-56-86.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря