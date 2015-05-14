У пенсионеров Приморья появился шанс заявить о своих проблемах
8 октября 2019 года Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б.Мельников и Управляющий краевым отделением Пенсионного Фонда РФ А.И. Масловец проводят совместный прием по пенсионным вопросам.
Место проведения – г. Владивосток, ул. Русская 17/1, приемная граждан, первый этаж, кабинет 110. Время приема с 10 до13 час, предварительная запись по телефонам 231-93-48, 237-56-86.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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