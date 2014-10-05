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Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравляет педагогов города с Днем учителя

Глава Владивостока Олег Гуменюк поздравляет педагогов города с Днем учителя

Дорогие учителя! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя – дата, которую мы всегда отмечаем вместе с вами – сначала как ученики, а затем как родители. И отмечаем этот праздник с особой теплотой и благодарностью к вам.

Труд учителя не прост. Ваша профессия требует не только знаний и преподавательского мастерства, но ещё и терпения, душевной чуткости, полной самоотдачи. И мне приятно, что в школах Владивостока работают именно такие педагоги, способные дать ребятам широкий спектр знаний, раскрыть их творческий потенциал, вселить уверенность в своих силах.

Спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш труд, за преданность выбранному делу! Желаю всем здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в вашем нелёгком, но таком важном труде! С праздником, с Днём учителя!

Глава Владивостока Олег Гуменюк


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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