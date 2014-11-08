Значительная часть Владивостока и Артема останется без воды

Серия отключений холодного водоснабжения пройдет во Владивостоке и Артеме на предстоящей неделе, сообщают Вести:Приморье со ссылкой на сайт Примвода. Без холодного водоснабжения 8 октября с 8:00 до 18:00 в Артеме останутся жители следующих домов: ул. Ворошилова, 6, 11, 11/1, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Отключения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе d=1200 мм в районе ул. Ворошилова.

8 октября с 9:00 до 18:00 во Владивостоке холодной воды не будет по следующим адресам: 50 лет Октября; Грибоедова; Женьшеневая; Пшеницина, 117-121. Отключения связаны с проведением ремнонтных работ.

Холодная вода будет отсутствовать 9 октября с 3:00 до 23:45 в кранах домов по следующим адресам во Владивостоке: Бородинская, 14; Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30; Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31; Гамарника, 5-23; Героев Варяга, 2-10, 7, 11; Днепровская, 19, 98в; Днепропетровская, 15-57, 16-38; Иртышская, 18, 26-50; Иртышский пер., 5, 11; Карбышева; Корнилова, 15-23; Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11; Кутузова, 10; Металлургическая, 1-27; Мичуринская, 3-23, 23а, 4; Невская, 33; Постышева, 33-49, 36-42; Русская, 41, 41в; Тухачевского; Ульяновская, 2-12/3, 7; Уссурийский пер., 1; Шошина. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Отключения холодного водоснабжения ожидаются в Артеме 9 октября с 9:00 до 18:00 в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Стрельникова, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 30, 38, 45, 46, 46/1; п. Кролевец. Отключения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе d=219 мм на ул. Стрельникова, 46.

Без холодного водоснабжения 10 октября с 8:00 до 18:00 во Владивостоке останутся жители следующих домов: Поленова, 5, 5а, 5б; Пирогова, 2-6, 3, 3а, 7; Пятнадцатая, 20, 20а, 30, 30а, 34; Репина, 2-6; Серова, 1а, 3 стр. 2, 5, 7, 9, 11; Четырнадцатая, 54; Шишкина, 1-35, 2-60. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]