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В Приморье туристка получила травму при восхождении на Чертов Утес

В Приморье туристка получила травму при восхождении на Чертов Утес

Фото: ФГКУ "ДВРПСО МЧС России"

5 октября в 14.00 в Находкинский поисково-спасательный отряд - филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении в составе туристической группы на Чёртов Утёс в Партизанском районе Приморья женщина 1971 г.р. серьезно повредила ногу, предположительно получила перелом.

Как сообщает "Вести: Приморье", в район происшествия с необходимым снаряжением была направлена группа спасателей в составе четырех человек, которые оказали пострадавшей первую помощь, наложили шины на травмированную ногу, после чего уложили женщину на носилки и приступили к её эвакуации. Завершив спуск в 18.30, спасатели передали пострадавшую бригаде «скорой помощи», ожидавшей у подножия горы, - сообщили в пресс-службе ФГКУ "ДВРПСО МЧС России".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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