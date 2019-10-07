"Местное время. Воскресенье": Гибель кондуктора трамвая на рабочем месте, помощь пострадавшим от летних ливней, новые правила долевого строительства
"Местное время. Воскресенье": Гибель кондуктора трамвая на рабочем месте, помощь пострадавшим от летних ливней, реликвии музея Московского Кремля во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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