"Вести: Приморье. Дежурная часть": Количество обманутых дольщиков может увеличиться
"Вести: Приморье. Дежурная часть" от 7 октября 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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