"Вести: Приморье. Дежурная часть": Количество обманутых дольщиков может увеличиться

Программа "Вести : Приморье. Дежурная часть"

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Eженедельная информационная правовая программа ГТРК "Владивосток".

Выходит каждую пятницу на телеканалах "Россия 1" в 15.45 и "Россия 24" в 19.45

Автор — Андрей Мозговой

Ведущий — Сергей Станчик