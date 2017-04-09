Синоптики рассказали о погоде на этой неделе в Приморье

На этой неделе погода в Приморье будет разной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", первый рабочий день будет тёплым, на большей территории осадков не ожидается, лишь местами могут пройти небольшие дожди. Фон максимальных температур воздуха составит +18…+23 °C, на побережье +13…+17 °C. Но уже во вторник циклон вызовет на большей территории края дожди различной интенсивности и понижение температурного фона на 2–5 градусов.

В середине недели циклон сместится на Сахалин, осадки в Приморье прекратятся. На край распространится гребень антициклона. Ночь под влиянием антициклона станет значительно прохладней, на большей территории воздух выхолодится до +4…−1 °C, на южном побережье теплее, до +10 °C. Днём северные потоки поменяются на западные, и снова потеплеет — воздух прогреется до +13…+20 °C.

В четверг потепление продолжится, температурный фон ещё повысится на 3–5 градусов.

В конце рабочей недели подойдёт новый фронтальный раздел, но существенных осадков он не вызовет. В Приморье вновь похолодает.

Во Владивостоке в начале неделе погода будет хмуриться, максимальная температура +14…+17 °C. Во вторник пройдёт дождь с сильным ветром, и похолодает на 2–3 градуса. В дальнейшем без осадков. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +7…+9 °C, но днём потеплеет до +15…+17 °C. Во второй половине неделе температурный фон начнёт повышаться, в ночные часы +10…+13 °C, днём +16…+18 °C. В последний рабочий день вновь похолодает, усилится северный ветер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]