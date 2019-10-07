Высокопоставленного представителя госдепартамента США встретили акцией протеста в аэропорту Владивостока. Бартл Горман временно исполняет обязанности главы дипломатической миссии в России. Зачем бывший сотрудник службы безопасности и аналитик угроз прибыл в дальневосточную столицу?

«Вам здесь не рады». Таким приветствием встретил Владивосток высокопоставленного дипломата, который отвечает за развитие американо-российских отношений. Бартл Би Горман понимает, что отношения эти сейчас весьма холодны, поэтому сначала нашу съемочную группу он встретил с дружелюбной улыбкой.

Бартл Горман, заместитель главы дипломатической миссии США в России: «Я здесь всего лишь, чтобы побывать в консульстве и посетить ваш прекрасный город.

- Это единственная причина?

- Да! За этим я здесь».

Однако улыбка сотрудника госдепа США померкла, когда разговор зашел о преследовании российских граждан за рубежом. На внешнеполитической арене участники российско-американских переговоров уже наизусть знают имена Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян в американских тюрьмах. А буквально накануне в другом аэропорту — в Нью-Йорке — сотрудники ФБР около часа допрашивали Ингу Юмашеву - депутата Государственной Думы РФ и бывшую ведущую телеканала «Россия». Мистер Бартл Би Горман отказался обсуждать повышенное внимание иностранных спецслужб к нашим соотечественникам.

Бартл Горман, заместитель главы дипломатической миссии США в России: «Я не буду комментировать это сейчас. Спасибо…»

На самом деле высокопоставленному гостю есть, что сказать — в этой теме он вполне компетентен. Начиная с 1999 года, Бартл Горман ведал вопросами дипломатической безопасности в посольствах Соединенных Штатов по всему континенту. Он также имеет степень магистра стратегической разведки и даже личный опыт в таких щекотливых вопросах! В 2001 году мистера Гормана выслали из России за совершение действий, не соответствующих статусу дипломата.

Евгений Чусовитин, координатор «Национально-освободительного движения» во Владивостоке: «Многие этому не уделяют внимания, или как-то не осознают, что Америка вообще-то объявила нам экономическую войну. Орудием этой войны являются санкции и некоторые СМИ, которые освещают нашу внутриполитическую жизнь за американские деньги так, чтобы раскачать ситуацию внутри страны. Соответственно мы выступаем против подобной политики. И она совершенно неприемлема…»

Высокопоставленные дипломаты из США регулярно посещают дальневосточную столицу России. И уже традиционно каждый такой визит сопровождается встречами с оппозицией, выпускниками обменных программ американского госдепартамента и членами прозападных неправительственных организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]