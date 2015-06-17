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В Приморье асфальтируют дорогу Рудная Пристань – Терней

В Приморье асфальтируют дорогу Рудная Пристань – Терней

Работы ведутся на участке с 10-го по 13-й километры, состояние которого вызывало нарекания жителей близлежащих населенных пунктов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, дорожники укладывают два слоя дорожной «одежды». Уже уложили 1,5 километра нижнего слоя асфальтобетона. Параллельно ведутся работы по укладке верхнего слоя.

Также в Приморье ведется подготовка к укладке двух слоев или 1200 тонн асфальтобетона на подходах к мосту через реку Зеркальную.

В рамках аварийно-восстановительных работ заасфальтируют и два километра дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово на участке в селе Щербаковка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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