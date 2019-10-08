Изюбриный бой удачливый приморец снял на телефон в двух шагах от диких оленей
Битва титанов! В дебрях Уссурийской тайги, удачливый приморец запечатлел двух настолько занятых друг другом изюбрей, что они спокойно подпустили к себе человека, - сообщает "Вести: Приморье". Наш земляк наблюдал, как два самца выясняют отношения.
Октябрь — самый пик так называемого гона, когда взрослые олени борются за обладание самкой именно так, сцепляясь ветвистыми рогами. В конце-концов, все-таки, звериное чутье остановило этот поединок, и красавцы разбежались в разные стороны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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