Во Владивостоке с грузовика упал 20-футовый контейнер
На Спортивной во Владивостоке с грузовика упал 20-футовый контейнер, - сообщает "Вести: Приморье".
Груз с платформы фуры упал при проезде под ж/д мостом. По словам очевидцев, контейнер лежит на левой полосе дороги в сторону Луговой, напротив поворота к Шепеткова.
По предварительным данным пострадавших нет. Но инцидент вызвал большую пробку на дороге. И усугубил и без того сложную ситуацию в районе, поскольку там до сих пор заблокирована ремонтом ливневой канализации улица Борисенко. Её обещают открыть не раньше 5 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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