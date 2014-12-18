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Во Владивостоке с грузовика упал 20-футовый контейнер

Во Владивостоке с грузовика упал 20-футовый контейнер

Фото: VL.ru

На Спортивной во Владивостоке с грузовика упал 20-футовый контейнер, - сообщает "Вести: Приморье".

Груз с платформы фуры упал при проезде под ж/д мостом. По словам очевидцев, контейнер лежит на левой полосе дороги в сторону Луговой, напротив поворота к Шепеткова.

По предварительным данным пострадавших нет. Но инцидент вызвал большую пробку на дороге. И усугубил и без того сложную ситуацию в районе, поскольку там до сих пор заблокирована ремонтом ливневой канализации улица Борисенко. Её обещают открыть не раньше 5 ноября.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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