В районе Второй Речки во Владивостоке отключено горячее водоснабжение
Из-заремонта теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у жителей Владивостока, проживающих по следующим адресам:
100-летия Владивостока: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;
Кирова: 14/1, 14/2, 30, 42, 44, 44а;
Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13;
Узбекская: 14, 15;
Чапаева: 5, 12, 14, 16, 24;
Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
100-летия Владивостока: 76, 78, 80, 82, 84;
Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15б, 17, 19;
Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;
Русская: 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО "ДГК", возобновить подачу горячей воды по данным адресам планируется 11 октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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