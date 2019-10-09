Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности в Приморье. Его определили сегодня, поскольку сложились благоприятные погодные условия для возникновения и развития пожара. К тому же во многих районах дует сильный ветер.

Сейчас погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления. Температура воздуха сегодня прогреется до 20 градусов, а завтра, 10 октября, столбики термометров поднимутся до 24. Осадков не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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