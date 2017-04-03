Вакансию с зарплатой от 4 100 EUR предлагают приморцам

Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили подборку из самых дорогих предложений ДФО. Лидером рейтинга стала вакансия в Приморском крае для разработчика компьютерных программ с зарплатой от 4 100 EUR. Работа предполагает выезд в Германию с получением Blue Card.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru,, второе место у предложения Хабаровского края для директора по IT, которому предлагают зарплату от 300 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать в Китае. Третья строчка у вакансии для начальника перегрузочного комплекса с вознаграждением от 230 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе HeadHunter ДФО, к «дорогим» кандидатам, что вполне логично, компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами.

№ Город публикации Вакансия Зарплата Ссылка 1 Приморский край Salesforce разработчик от 4 100 EUR https://hh.ru/vacancy/33554307 2 Хабаровский край Директор по IT от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33402346 3 Камчатский край Начальник перегрузочного комплекса от 230 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33476241 4 Магаданская область Главный механик от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33510744 5 Хабаровский край Главный инженер от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33732514 6 Сахалинская область Коммерческий директор от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33921689 7 Приморский край Менеджер по закупкам (в Китай) от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33765641 8 Сахалинская область Руководитель проекта от 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33703258 9 Приморский край Директор филиала (индустриальное питание) от 200 000 до 250 000 руб https://hh.ru/vacancy/33774735 10 Амурская область Рефмеханик от 190 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33036938 11 Саха (Якутия) Заместитель главного инженера по буровзрывным работам от 190 000 до 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33518674 12 Саха (Якутия) Главный инженер подземный от 180 000 до 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33732514 13 Приморский край Главный специалист по инженерным системам и коммуникациям от 170 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33798375 14 Магаданская область Начальник ЗИФ от 170 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33868669 15 Республика Бурятия Территориальный менеджер по продаже алкоголя от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33479087

Исследование проводилось с 7 по 9 октября 2019г. экспертами HeadHunter.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]