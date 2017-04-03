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Вакансию с зарплатой от 4 100 EUR предлагают приморцам

Вакансию с зарплатой от 4 100 EUR предлагают приморцам

Фото: towave.ru

Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили подборку из самых дорогих предложений ДФО. Лидером рейтинга стала вакансия в Приморском крае для разработчика компьютерных программ с зарплатой от 4 100 EUR. Работа предполагает выезд в Германию с получением Blue Card.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru,, второе место у предложения Хабаровского края для директора по IT, которому предлагают зарплату от 300 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать в Китае. Третья строчка у вакансии для начальника перегрузочного комплекса с вознаграждением от 230 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе HeadHunter ДФО, к «дорогим» кандидатам, что вполне логично, компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами.

Город публикации

Вакансия

Зарплата

Ссылка

1

Приморский край

Salesforce разработчик

от 4 100 EUR 

https://hh.ru/vacancy/33554307

2

Хабаровский край

Директор по IT

от 300 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33402346

3

Камчатский край

Начальник перегрузочного комплекса

от 230 000 до 250 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33476241

4

Магаданская область

Главный механик

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33510744

5

Хабаровский край

Главный инженер

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33732514

6

Сахалинская область

Коммерческий директор

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33921689

7

Приморский край

Менеджер по закупкам (в Китай)

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33765641

8

Сахалинская область

Руководитель проекта

от 200 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33703258

9

Приморский край

Директор филиала (индустриальное питание)

от 200 000 до 250 000 руб

https://hh.ru/vacancy/33774735

10

Амурская область

Рефмеханик

от 190 000 до 250 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33036938

11

Саха (Якутия)

Заместитель главного инженера по буровзрывным работам

от 190 000 до 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33518674

12

Саха (Якутия)

Главный инженер подземный 

от 180 000 до 200 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/33732514

13

Приморский край

Главный специалист по инженерным системам и коммуникациям

от 170 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/33798375

14

Магаданская область

Начальник ЗИФ

от 170 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/33868669

15

Республика Бурятия

Территориальный менеджер по продаже алкоголя

от 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33479087

Исследование проводилось с 7 по 9 октября 2019г. экспертами HeadHunter.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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