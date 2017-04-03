Вакансию с зарплатой от 4 100 EUR предлагают приморцам
Эксперты проанализировали вакансии за месяц и подготовили подборку из самых дорогих предложений ДФО. Лидером рейтинга стала вакансия в Приморском крае для разработчика компьютерных программ с зарплатой от 4 100 EUR. Работа предполагает выезд в Германию с получением Blue Card.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru,, второе место у предложения Хабаровского края для директора по IT, которому предлагают зарплату от 300 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать в Китае. Третья строчка у вакансии для начальника перегрузочного комплекса с вознаграждением от 230 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе HeadHunter ДФО, к «дорогим» кандидатам, что вполне логично, компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами.
|
№
|
Город публикации
|
Вакансия
|
Зарплата
|
Ссылка
|
1
|
Приморский край
|
Salesforce разработчик
|
от 4 100 EUR
|
2
|
Хабаровский край
|
Директор по IT
|
от 300 000 руб. на руки
|
3
|
Камчатский край
|
Начальник перегрузочного комплекса
|
от 230 000 до 250 000 руб. на руки
|
4
|
Магаданская область
|
Главный механик
|
от 200 000 руб. на руки
|
5
|
Хабаровский край
|
Главный инженер
|
от 200 000 руб. на руки
|
6
|
Сахалинская область
|
Коммерческий директор
|
от 200 000 руб. на руки
|
7
|
Приморский край
|
Менеджер по закупкам (в Китай)
|
от 200 000 руб. на руки
|
8
|
Сахалинская область
|
Руководитель проекта
|
от 200 000 руб.
|
9
|
Приморский край
|
Директор филиала (индустриальное питание)
|
от 200 000 до 250 000 руб
|
10
|
Амурская область
|
Рефмеханик
|
от 190 000 до 250 000 руб. на руки
|
11
|
Саха (Якутия)
|
Заместитель главного инженера по буровзрывным работам
|
от 190 000 до 200 000 руб. на руки
|
12
|
Саха (Якутия)
|
Главный инженер подземный
|
от 180 000 до 200 000 руб.
|
13
|
Приморский край
|
Главный специалист по инженерным системам и коммуникациям
|
от 170 000 руб.
|
14
|
Магаданская область
|
Начальник ЗИФ
|
от 170 000 руб. на руки
|
15
|
Республика Бурятия
|
Территориальный менеджер по продаже алкоголя
|
от 150 000 руб.
Исследование проводилось с 7 по 9 октября 2019г. экспертами HeadHunter.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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