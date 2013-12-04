На тигров, угрожающих поселку Солонцовый на границе Хабаровского и Приморкого краев, охотоведы расставили ловушки. Незванные визитёры уже больше двух недель держат в страхе местных жителей: разгуливают по улицам и таскают со дворов собак. Чем так полюбился именно этот небольшой населённый пункт полосатым хищникам и почему специалисты никак не могут выйти на след зверя, который, похоже и не собирается далеко уходить - выяснили корреспонденты программы "Восток24: Наши вести".

"Вот след, вот след, и туда вот пошёл"

У непрошеного таёжного гостя к огороду Виктора уже протоптана дорога. Идёт - за лёгкой добычей не прячась, по хозяйски.

Виктор Берестовенко, житель п. Солоцовый: "Вот оттуда заходит и сюда и к соседу идёт. Тогда вот пришёл у меня тут собака была прицеплена и у соседа. Он прошёл моего не тронул, соседа задавил собаку."

Тигры держат в страхе весь посёлок. Наследили на каждой улице : задавили или унесли с десяток собак.

Иван Жигайло, житель п. Солоцовый: "Она сначала гавкала всю ночь, под утро слышу такой предсмертный крик у неё. Вышел, а ни её, только следы одни."

Теперь домашние животные гуляют только днём. В темное время суток здесь - комендантский час. Детей со школы встречают и провожают родители.

Алексей Добрынин, житель п. Солоцовый: "У меня щенок, я с ним пошёл гулять, и обратно идём, Мама говорит там следы тигриные. И после этого я никуда не хожу и вечером боюсь выйти из дома."

Как выглядит тигр ученики школы в Солонцово теперь знают не по наслышке. Хищник проложил тропу прямо вдоль забора учебного заведения.

Ирина Косяк, учитель школы п. Солонцовый: "Наши ученики уже привыкли, хотя конечно страшно. ребята приходили утром, учителя подходили, а возле калитки была лежка прям вот возле калитки"

Теперь на этих улицах хозяйничает целое семейство. С хищниками местные сталкиваются практически каждый день.

Валентин Доскочинский, житель п. Солоцовый: "Вот отсюда из-за бруса - я думал Собаки сначала - вышли две штуки. Тут два было, а оттуда три. Получается один меньше другого. Самка и два котёнка."

При чем тигр уже настолько освоился , что отогнать его не помогают ни громкие звуки, ни яркий свет.

Татьяна Шевчук, житель п. Солоцовый: "Не боится хищник заходить и в самый центр посёлка. Тигр прошёл по этой тропе из леса, дошёл до магазина - это считается одним из самых оживленных мест. И прямо здесь устроил себе привал"

На тигриных тропах охотоведы расставили ловушки. Но даже отлов этих хищников не решит проблему кардинально.

Юрий Колпак, начальник отдела комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края: "Это территория населенного пункта. Это называется-хранение твёрдых бытовых отходов. И это основная причина захода хищника в населённые пункты на этих свалках собаки, собаки бегут в посёлок. За ними идут тигры."

По словам специалистов, пока все свалки не уберут, хищники так и будут хозяйничать на улицах, держа в страхе местных жителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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