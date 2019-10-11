Отправить открытку другу когда-то было делом рядовым. Сейчас - модный тренд. Во Владивостоке прошел мастер-класс по посткроссингу. Как правильно отправить почтовую открытку?

Почтовый штемпель, марка и не забыть про индекс – курсанты к такому необычному занятию подошли с полной серьезностью.

Сотрудники почты России и преподаватели вуза провели студентам Морского университета современный мастер-класс. Повода сразу два – международный день почты и 150-летие почтовой открытки.

Ирина Трусова, доцент кафедры гуманитарных и технологических наук МГУ им. Невельского: «Сегодня посткроссирское сообщество Владивостока открыто вышло в жизнь».

В широком смысле посткроссинг – это международный проект обмена открытками. Сторонники этого движения объединились все на одном сайте. Сейчас их более 700 тысяч из 200 стран. Получатель никогда не знает, от кого ему прилетит открытое письмо. В Приморье таких романтиков тоже с каждым годом становится всё больше.

Алина Бронникова, главный специалист по корпоративным коммуникациями ФПС Приморского края: «Есть целое сообщество посткроссиров во Владивостоке. Это заинтересованные люди независимо от возраста, пола и сферы. Они просто любят обмениваться приветами и делятся этим со всем миром».

Посткроссинг - это не просто хобби, а ещё: возможность знакомиться с новыми людьми, изучать иностранные языки и даже путешествовать. В ближайшее время организаторы акции приобщат к движению не только студентов, но и школьников. Но главное, говорят спикеры мероприятия, начало положено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]