На Шаморе во время купания утонул отдыхающий
В среду, 9 октября, на пляже бухты Лазурной во Владивостоке погиб отдыхающий. Молодой человек пошел купаться в море, но его сбило с ног сильной волной, после чего он захлебнулся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
По словам очевидцев, инцидент случился 9 октября на Шаморе, когда 22-летний молодой человек вместе с отцом пошли купаться. Когда оба стояли в воде по грудь, их неожиданно ударило сильной волной, после чего сына резко оттянуло течением назад и накрыло следующей волной. В результате он захлебнулся.
Отец молодого человека сумел вытащить сына на берег, но тот уже не подавал признаков жизни. Мужчина пытался оказать первую помощь, а также вызвал на место происшествия скорую.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края, сообщение об инциденте поступило в 08:30, и медики оперативно выехали на место. Дорога заняла около 20 минут, однако на момент приезда врачам оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Этим летом на Шаморе произошло сразу несколько смертельных случаев с купавшимися. 7 августа здесь утонула жительница Хабаровска. А 27 июля за один час в воде погибли сразу трое отдыхавших, двое из которых были на момент купания в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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