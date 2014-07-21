Популярное информагентство оказалось замешано в махинациях с оплатой электроэнергии и незаконном строительстве

Информация о сносе жилого массива на улице Березовой во Владивостоке, распространенная рядом СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры администрации города, по поступившей в мэрию жалобе проведена проверка законности строительства, но не жилого массива, а одного здания - на Березовой, 6а.

В результате проверки специалисты выяснили, что этот объект капитального строительства имеет кадастровый номер 25:28:030001:2559. Согласно выписке из ЕГРП от 20.08.2019 здание с таким кадастровым номером имеет два этажа, но по факту является трехэтажным объектом капитального строительства. Однако разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства по указанному адресу не выдавалось.

В связи с этим специалисты управления градостроительства и архитектуры сделали вывод о том, что объект реконструирован с нарушением требований статьи 51 Градостроительного кодекса РФ и Правил землепользования и застройки.

Правовое управление администрации Владивостока инициировало иск в суд о признании объекта капитального строительства с кадастровым номером 25:28:030001:2559, расположенного в районе ул. Березовая, д. 6а, самовольной постройкой с последующим сносом.

Также из открытых источников стало известно, что по указанному адресу работает редакция ООО «Дейта.ру», юридическим адресом которого является ул. Суханова, 3, оф. 76. При этом на Березовой, 6а расположен индивидуальный жилой дом и договор на электроснабжение заключён на физическое лицо, получающее к тому же субсидию на электроэнергию.

Администрация города обратилась в ПАО «ДЭК» с просьбой провести проверку по этому факту и дать ответ, почему редакция, которая осуществляет коммерческую деятельность, оплачивает электроэнергию как физлицо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]