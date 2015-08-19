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Пенсионер из Владивостока высмеял анонсированное ПФР повышение спецвыплаты

Пенсионер из Владивостока высмеял анонсированное ПФР повышение спецвыплаты

Пенсионер из Владивостока по имени Владислав возмутился заметкой "Пенсионеров Приморья просят не забыть получить компенсацию в размере 12 тысяч рублей", опубликованной на сайте "Вести:Приморье" 12 октября.

Напомним, что в материале сообщалось, что отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напоминает пенсионерам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, о том, что им полагается специальная компенсация. Для данной категории граждан ежемесячная компенсационная выплата выросла в два раза. Теперь с учетом дальневосточных коэффициентов можно получить вместо 6600 рублей целых 12 тысяч, сообщали "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ПФР. Указывалось, в частности, что в Приморье право на увеличенную компенсационную выплату имеют 3 319 родителей и опекунов, осуществляющих уход за особыми детьми.

Владислав так прокомментировал эту информацию: "Почему вы вводите в заблуждение и обманываете, обращаясь к пенсионерам? Я не работающий пенсионер и уже 6 лет ухаживаю за матерью, ей 91 год, инвалидом 1 группы. У неё перелом шейки бедра и она ходит под себя. При обращении во Фрунзенское отделение ПФР мне отказали и сказали, что вы и так получаете пенсию.
Я неоднократно просил объяснить, а кто же тогда имеет право на эту выплату? Если студенты, то они получают стипендию, как и пенсионеры, если бомжи, то на что онитогда существуют? Ведь прожить на 6000 р. невозможно. Значит они тоже где-то подрабатывают. Считаю это большой несправедливостью, но не знаю как с этим бороться. И остаётся вопрос: о чём же тогда думает наша "славная" дума, за которую мы голосуем?


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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