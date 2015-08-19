Пенсионер из Владивостока высмеял анонсированное ПФР повышение спецвыплаты
Пенсионер из Владивостока по имени Владислав возмутился заметкой "Пенсионеров Приморья просят не забыть получить компенсацию в размере 12 тысяч рублей", опубликованной на сайте "Вести:Приморье" 12 октября.
Напомним, что в материале сообщалось, что отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю напоминает пенсионерам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, о том, что им полагается специальная компенсация. Для данной категории граждан ежемесячная компенсационная выплата выросла в два раза. Теперь с учетом дальневосточных коэффициентов можно получить вместо 6600 рублей целых 12 тысяч, сообщали "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ПФР. Указывалось, в частности, что в Приморье право на увеличенную компенсационную выплату имеют 3 319 родителей и опекунов, осуществляющих уход за особыми детьми.
Владислав так прокомментировал эту информацию: "Почему вы вводите в заблуждение и обманываете, обращаясь к пенсионерам? Я не работающий пенсионер и уже 6 лет ухаживаю за матерью, ей 91 год, инвалидом 1 группы. У неё перелом шейки бедра и она ходит под себя. При обращении во Фрунзенское отделение ПФР мне отказали и сказали, что вы и так получаете пенсию.
Я неоднократно просил объяснить, а кто же тогда имеет право на эту выплату? Если студенты, то они получают стипендию, как и пенсионеры, если бомжи, то на что онитогда существуют? Ведь прожить на 6000 р. невозможно. Значит они тоже где-то подрабатывают. Считаю это большой несправедливостью, но не знаю как с этим бороться. И остаётся вопрос: о чём же тогда думает наша "славная" дума, за которую мы голосуем?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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