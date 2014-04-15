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Тайфун в Японии: небо стало фиолетовым (фото)

Тайфун в Японии: небо стало фиолетовым (фото)
Жители Японии разместили в социальных сетях изображения ярко-фиолетового и розового неба, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на CBS News.
 
"Красивое небо в Японии перед тайфуном. Выглядит мирно, но на самом деле это значит, что шторм грядет #PrayForJapan", — написал один из пользователей Twitter.

Подобное явление несколько раз происходило и в США после сильных ураганов. Метеорологи говорят, что такое красивое небо — результат особого рассеивания света.

"Когда солнечный свет падает на Землю, большинство цветов спектра могут достигать поверхности прямо. Но более короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются во всех направлениях. Этот свет отражается от частицы к частице, пока в конце концов не достигнет ваших глаз", — объяснила метеоролог Лорен Раутенкранц.
Таким образом, во время шторма фиолетовый иногда может становиться видимым.
 
"Свет рассеивался вокруг влаги в воздухе, вызывая волшебное фиолетовое свечение", — сказала она.
 
Число жертв тайфуна Хагибис, обрушившегося на Японию, достигло 35 человек, пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек, а общее число людей, получивших травмы, — 180 человек.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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