Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители на дороге в Приморье
Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители 14 октября на трассе в Хасанском районе Приморья.
Милое видео попало в социальную сеть. На нем запечатлено, как леопардесса осторожно переходит дорогу, останавливается, как бы подает какой-то знак и вслед за ней трассу перебегают по очереди еще два котенка.
"Постеснялся... Красавица перебежала! Красивые кошечки. Еще один выходит. Маленький. Вот еще один. Это мама с котятами..." - комментирует за кадром автор видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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