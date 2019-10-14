Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители на дороге в Приморье

Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители 14 октября на трассе в Хасанском районе Приморья.

Милое видео попало в социальную сеть. На нем запечатлено, как леопардесса осторожно переходит дорогу, останавливается, как бы подает какой-то знак и вслед за ней трассу перебегают по очереди еще два котенка.

"Постеснялся... Красавица перебежала! Красивые кошечки. Еще один выходит. Маленький. Вот еще один. Это мама с котятами..." - комментирует за кадром автор видео.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]