Новости Общество Видео

Сегодня, 15:55
 

Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители на дороге в Приморье

Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители на дороге в Приморье

Фото: pogoda_25_region

Семейство дальневосточных леопардов повстречали автолюбители 14 октября на трассе в Хасанском районе Приморья.

Милое видео попало в социальную сеть. На нем запечатлено, как леопардесса осторожно переходит дорогу, останавливается, как бы подает какой-то знак и вслед за ней трассу перебегают по очереди еще два котенка.

"Постеснялся... Красавица перебежала! Красивые кошечки. Еще один выходит. Маленький. Вот еще один. Это мама с котятами..." - комментирует за кадром автор видео.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря