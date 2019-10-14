Пожароопасный сезон в Приморье продолжается. Погорельцы жилого дома на Хабаровской, 16 во Владивостоке выдвигают свои версии случившегося и разбирают завалы. 150 квадратных метров, несколько квартир и балконов были уничтожены огнем в воскресенье. Почему жилой дом вспыхнул как спичка?

Информация о том, что на Хабаровской во Владивостоке полыхает жилой дом поступила 13 октября в семь часов вечера. За считанные мгновения огонь возникший, по предварительной версии, на четвертом этаже, перекинулся на соседние балконы. Владимир Кочубей, хозяин той самой квартиры, с которой якобы начался пожар, утверждает, в тот вечер дома никого не было. О пожаре мужчина узнал от соседей.

Владимир Кочубей, житель дома №16 по улице Хабаровская: «Видно было, основной очаг пожара наверху был. А мне летели, знаете ,как капли напалма, горящий пластик. Ну, даже судя по балкону, он же не весь выгорел, видите. Даже вот эта легко горящая отделка она осталась».

Уже через пять минут на место прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ликвидации пожара принимали участие 11 единиц техники. Эвакуировали 48 человек, жертв нет. По информации в соцсетях, пожарные машины долго не могли пробраться к горящему зданию - мешали припаркованные автомобили. Сами жители, работу экстренных служб оценивают иначе.

Николай Мусихин, житель дома №16 по улице Хабаровской: «Пожарные - молодцы, там МЧСники. Оперативно подъехали. Сразу же по всем квартирам оповестили. Все люди спустились. Так в общем все это организовано. Как-то люди сориентировались под руководством пожарных и МЧСников».

Пламя потушили спустя час. За это время огонь добрался до восьмого этажа панельной свечки. Что стало причиной возгорания, определят специалисты. А пока жители выдвигают свои версии.

Валерия, жительница дома №16 по улице Хабаровской: «Ну, окурок, конечно же, брошен был сверху скорее всего. А вообще часто окурки то бросают, да два года назад было такое же на третьем этаже. Ну тогда потушили без участия пожарных».

Елена Воробьева, жительница дома №16 по улице Хабаровской: «Курить меньше надо, вот я так думаю, потому что бычки постоянно летят. У нас такая версия. Это естественно не теракт, это просто бытовуха.

- Вы думаете это соседи с 4 этажа или кто-то сверху кидает бычки?

- Сверху».

С 1 октября в силу вступили изменения в правилах противопожарного режима. Теперь использовать открытый огонь на лоджиях и балконах запрещено. И если все-таки захотелось покурить, будьте готовы к штрафу до пяти тысяч рублей. Закон также предусматривает уголовную ответственность для тех, по чьей вине сгорело имущество.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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