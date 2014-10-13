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Отопительный сезон в Артеме и Партизанске стартует 15 октября

Отопительный сезон в Артеме и Партизанске стартует 15 октября

Фото: fccp.co

В соответствии с постановлениями администрации Артемовского городского округа №1909-па от 24.09.2019 и администрации Партизанского городского округа №1816-па от 03.10.2019 отопительный сезон в округах стартует 15 октября. В рамках подготовки к ОЗП филиал «Приморская генерация», а также учреждения социальной сферы, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства произвели заполнение магистральных, разводящих, межквартальных тепловых сетей и систем отопления жилых домов и объектов социально-культурной сферы.

В первую очередь к отоплению подключат детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома жителей будет поступать постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Энергетики начинают обеспечивать теплоснабжение потребителей в строгом в соответствии с законодательством: на основании постановления администрации муниципального образования. Данный документ и определяет дату начала отопительного сезона.

А во Владивостоке завершается подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ближайшие дни завершатся все плановые перекладки тепловых сетей. А во Владивостоке отопительный сезон обычно начинается после 20 октября. Температурный режим определит точную дату. Батареи начнут теплеть, как только среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать восьми градусов тепла. В первую очередь тепло подают так же в учреждения здравоохранения, культуры и образования. С наступлением холодов батареи станут тёплыми в 120 детских садах, 78 школах и 20 учреждениях дополнительного образования.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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