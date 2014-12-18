Количество подписчиков Instagram-канала @vestiprim превысило 70 000

Количество подписчиков Instagram "Вести: Приморье" достигло 70 000! Важное для нас событие произошло сегодня, 15 октября.

Instagram-страничка @vestiprim - это канал, в котором мы размещаем самые интересные и важные новости Приморского края и Дальнего Востока. Это все самое интересное, что мы показываем в кадре и то, что остается за кадром. Новости, о которых говорят, которые обсуждают.

На @vestiprim мы стараемся публиковать только то, что действительно интересно приморцам или тем, кто когда-то жил в этих краях. По статистике, почти 30 процентов наших читателей - бывшие дальневосточники, которые, несмотря на то, что поменяли место жительства, продолжают интересоваться жизнью в родном регионе.

На @vestiprim - только самые интересные и яркие сюжеты, сделанные творческой группой Главной телевизионной программы Приморья.

Нас читают, смотрят, цитируют.

Спасибо, что остаетесь с нами!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]