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Количество подписчиков Instagram-канала @vestiprim превысило 70 000

Количество подписчиков Instagram-канала @vestiprim превысило 70 000

Количество подписчиков Instagram "Вести: Приморье" достигло 70 000! Важное для нас событие произошло сегодня, 15 октября. 

Instagram-страничка @vestiprim  - это канал, в котором мы размещаем самые интересные и важные новости Приморского края и Дальнего Востока. Это все самое интересное, что мы показываем в кадре и то, что остается за кадром. Новости, о которых говорят, которые обсуждают. 

На @vestiprim мы стараемся публиковать только то, что действительно интересно приморцам или тем, кто когда-то жил в этих краях. По статистике, почти 30 процентов наших читателей - бывшие дальневосточники, которые, несмотря на то, что поменяли место жительства, продолжают интересоваться жизнью в родном регионе. 

На @vestiprim - только самые интересные и яркие сюжеты, сделанные творческой группой Главной телевизионной программы Приморья. 

Нас читают, смотрят, цитируют. 

Спасибо, что остаетесь с нами!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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