Телеканал «Россия» покажет продолжение киносаги о судьбе Екатерины Великой

Телеканал «Россия» представляет новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле - сериал «Екатерина. Самозванцы».

Новая встреча с блестящими героями авантюрного века возвращает в эпоху, когда судьба государства зависела от решений одной-единственной женщины. Россия завоевала статус великой державы – и едва не погибла. Екатерина стала Великой – и едва не потеряла престол…

Большая премьера состоится на телеканале "Россия" 21 октября в 21.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]