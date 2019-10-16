Кинопоказ для инвалидов и встреча с особенным гостем прошли во Владивостоке в Международный день белой трости. Видеорепортаж Дарьи Орловой
15 октября отмечался Международный день белой трости. Этот предмет — символ незрячего человека, которому он жизненно необходим. День белой трости напоминает обществу, что среди нас есть люди с ограниченными физическими возможностями. Во Владивостоке к этой дате приурочили кинопоказ о проблемах инвалидов. А еще прошла встреча с особенным гостем из Москвы.
О том, что Иван Ерхов совсем не видит, догадываешься не сразу. Спорт, семья и личный блог. В нём молодой человек делится лайфхаками для незрячих, проводит спортивные челленджи и рассказывает об успешных людях с инвалидностью.
Иван Ерхов, инвалид по зрению, блогер: «Блог родился в тот момент, когда в жизни был переломный момент. У меня все-таки двое детей, которых я безумно люблю и хочу быть для них примером».
Зрение Иван потерял два года назад. Следствие болезни. До этого молодой человек учился на геолога-разведчика, играл в университетской футбольной команде, имеет даже звание мастера спорта. И недуг, считает, не повод переставать жить активно.
Своими взглядами на жизнь Иван делится с аудиторией в ДВФУ. Он — почетный гость на показе короткометражных лент фестиваля «Кино без барьеров» - проекта, который рассказывает о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, трогательный ролик с Инной Чуриковой и Игорем Верником. По сценарию, сын работает футбольным комментатором, но ради того, чтобы незрячая мама смогла по-настоящему «увидеть» спектакль, он пересаживается в кресло тефлокомментатора в театре.
Геннадий Антропов, организатор кинопоказа, основатель АНО «Благое дело»:«Это фильмы для того, чтобы лучше понять людей с инвалидностью — это один вопрос. И понять, что, по сути, все люди одинаковые, проблемы одинаковые и различий между нами практически нет».
Эхо кинофестиваля проходит в рамках краевой акции «Прививка от равнодушия». Благодаря этому проекту люди с инвалидностью в Приморье ходят на экскурсии, выставки, мастер-классы, играют в театре, танцуют - живут полной жизнью.
Валентина Протопович, главный консультант департамента внутренней политики Приморского края: «Мы эту акцию проводим уже на протяжении 5 лет в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда», государственная программа поддержки Приморского края».
Что касается фестиваля «Кино без барьеров», он продолжается. Следующий показ короткометражек пройдет на площадке кинотеатра «Океан» 6 ноября. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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