Жительница Владивостока обнаружила «проклятый» энергетиками участок теплотрассы
Во Владивостоке уже около месяца ремонтируют участок теплотрассы на улице 2-ой Строительной. Об этом в "Вести: Приморье" сообщила жительница Владивостока Галина Габрюк.
По ее словам, участок теплотрассы разрыли месяц назад, часть работ проделана, но в последние две недели рабочие вовсе не появлсяются на объекте.
"Пожалуйста, помогите нам доремонтировать теплотрассу!!! Это безобразие длится уже месяц. Никого нет, никаких рабочих. Прошлой зимой в этом месте рыли раз десять. Это что за работы такие??? Скоро отопительный сезон!", - рассказывает Галина Габрюк.
Между тем, отопительный сезон стартовал уже в 24-х муниципалитетах края. Во Владивостоке в течение трех последних дней держалась аномально холодная погода. По данным синоптиков, температура опустилась на 3-5 градусов ниже климатической нормы.
По данным администрации Владивостока, в городе завершаются ремонтные работы на теплосетях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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