Конструкторы Владивостока создали плавающий "беспилотник"

В конструкторском бюро компании, которая специализируется на произведстве аллюминиевых лодок, создали катамаран, способный курсировать по воде без водителя, сообщает "Вести: Приморье".

Фотографию первого безэкипажного катамарана во Владивостоке опубликовал инстаграм паблик @aliuminievyelodki. В комментарии сказано, что проект - разработка КБ местной компании. В описание также указано, что данный тип судна будет эксплуатироваться в научно-исследовательских целях. Лодка, получившая название "Фарватер", не предназначена для морских прогулок, а созданна исключительно для решения нестандартных научных задач. Кто является заказчиком данного безэкипажного катамарана не уточняется.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]