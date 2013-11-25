Вчера, 16:36
Конструкторы Владивостока создали плавающий "беспилотник"
В конструкторском бюро компании, которая специализируется на произведстве аллюминиевых лодок, создали катамаран, способный курсировать по воде без водителя, сообщает "Вести: Приморье".
Фотографию первого безэкипажного катамарана во Владивостоке опубликовал инстаграм паблик @aliuminievyelodki. В комментарии сказано, что проект - разработка КБ местной компании. В описание также указано, что данный тип судна будет эксплуатироваться в научно-исследовательских целях. Лодка, получившая название "Фарватер", не предназначена для морских прогулок, а созданна исключительно для решения нестандартных научных задач. Кто является заказчиком данного безэкипажного катамарана не уточняется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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