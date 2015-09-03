В Приморье за мошенничество осужден бывший командир воинской части

Бывший командир воинской части 59313-80 (дислоцированной в с. Благодатное Хорольского района Приморского края) подполковник Валуев Денис Сергеевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение мошенничество в сфере страхования, то есть на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений).

Как сообщил "Вести: Приморье" сегодня, 17 октября, заместитель руководителя военного следственного отдела Следственного комитета

Российской Федерации по Сибирцевскому гарнизону, подполковник юстиции Р.А. Стацко, Валуев в период прохождения военной службы, не имея законных оснований на получение денежной компенсации по обязательному государственному страхованию, путем обмана должностных лиц вышестоящего командования, решил похитить денежные средства в виде страховой выплаты, которая ему причиталась якобы в связи с наличием инвалидности первой группы.

С этой целью Валуев 1 августа 2017 года изготовил от своего имени заявление в ОАО «СОГАЗ» (общество, осуществлявшее страховые выплаты военнослужащим в 2017 году) о наличии у него якобы инвалидности первой группы, которую вместе с другими подложными документами, с целью получения страховой выплаты по обязательному медицинскому страхованию военнослужащих в размере 1 миллиона 800 тыс. рублей, направил в указанную организацию.



Кроме того, Валуев, преследуя корыстную цель и желая получать незаконные выплаты по пенсионному обеспечению как инвалиду первой группы, представил подложные документы, свидетельствующие якобы о наличии у него инвалидности первой группы, в военный комиссариат Хорольского и Ханкайского районов Приморского края.

Будучи введенными в заблуждение Валуевым о наличии у него заболевания, дающему ему право на назначении пенсии как инвалиду первой группы, должностными лицами военного комиссариата Валуеву была назначена пенсия по указанному основанию.

Преступные действия Валуева были пресечены сотрудниками военного следственного отдела по Сибирцевскому гарнизону. 18 апреля 2019 года Уссурийским гарнизонным военным судом Валуев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев.

Как отметил Р. А. Стацко, ранее Валуев привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения бюджетных денежных средств, выделенных государством на нужды обороны, составе группы лиц по предварительному сговору на общую сумму более 60 млн. рублей, и был приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru