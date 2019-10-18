Интервью с 12-кратным чемпионом сурдлимпийских игр Виталием Оботиным
"Вести: Приморье. Интервью" с 12-кратным чемпионом сурдлимпийских игр, многократным победителем чемпионатов России и мира по плаванию среди инвалидова по слуху Виталием Оботиным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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