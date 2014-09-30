Массовое ДТП произошло во Владивостоке (фото)

Вечером 18 октября серьезная авария с участием сразу трех автомобилей произошла во Владивостоке в районе Второй Речки, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

«Nissan Avenir вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Prado, от удара Prado развернуло и в него въехал Nissan Sunny. Есть трое пострадавших: водитель Prado, пассажир и водитель Avenir. Их зажало в покареженных авто», сообщают очевидцы.

На место происшествия прибыла скорая помощь и патруль ДПС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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