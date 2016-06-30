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Вчера, 15:49
 

Гендиректор торговой компании Владивостока перевозил наркотики под днищем своего джипа

Гендиректор торговой компании Владивостока перевозил наркотики под днищем своего джипа

Фото: Информационный портал 4х4 о полноприводных автомобилях

Генеральный директор коммерческой фирмы предстанет перед судом за перевозку крупной партии наркотиков. Пакет с запрещенными веществами был прикреплен к днищу его внедорожника с помощью магнита.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сотрудники ДПС получили сведения о возможной перевозке запрещенных веществ. В пригороде Владивостока они остановили автомобиль, которым управлял 41-летний предприниматель.

В ходе осмотра под днищем Land Cruiser Prado был обнаружен перемотанный скотчем пакет, прикрепленный к автомобилю с помощью магнита. Экспертиза установила, что найденные наркотики – синтетической группы весом почти 40 грамм.

Водитель внедорожника задержан. По факту приобретения, хранения и транспортировки крупной партии запрещенных веществ возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит длительный тюремный срок.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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