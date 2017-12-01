В четверг погода в Приморье начнется меняться

Сегодня, 23 октября, погоду в Приморье будет определять гребень антициклона, погодные условия не поменяются. Осадки исключены. Максимальные температуры воздуха существенно не изменятся. Во Владивостоке сегодня солнечно, слабый северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха на прежне уровне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью атмосферное давление над Приморьем будет расти. На северо-востоке края образуется самостоятельное ядро антициклона, ночь станет немного прохладней, в горных районах воздух выхолодится до −12 °C. Днём атмосферное давление начнёт падать, но ещё сохранится повышенным. После холодной ночи, фон дневных температур останется на уровне сегодняшнего дня, +13…+19 °C.

В четверг в краевой столице погода немного изменится. Увеличится облачность, но обойдётся без осадков. Минимальная температура воздуха останется на уровне минувшей ночи. Днём ветер сменится на южный и посвежеет, максимальная температура ожидается немного ниже, чем в среду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]