Сегодня по Приморью во всю марширует осенний призыв! Более тысячи шестисот молодых людей отправятся осваивать военную специальность.

Как говорят в народе, за один год службы и сапоги износить не успеешь. Тем более такие армейские берцы, в которых тепло даже при минус 45. Молодые бойцы весеннего призыва демонстрируют журналистам зимнее обмундирование. А заодно делятся впечатлениями военной жизни.

Михаил Баранов, военнослужащий срочной службы: «Замечаний никаких нет, форма достаточно удобная, теплая. В армии ничего страшного нет, как оказалось! Все по уставу, никаких неуставных отношений не присутствует!»

По мнению военного комиссара Николая Тригубко, служба в армии — это лишь еще один класс обучения. Только учат молодых людей военному делу. Приморцы, как правило, получают специальности в «учебках» Хабаровска, после чего возвращаются служить в Приморье или другие регионы Дальнего Востока.

Николай Тригубко, военный комиссар Приморского края: «70% наших ребят, по результатам осеннего призыва, остаются на территории Приморского края. Мы комплектуем учебные части, они в основном находятся под Хабаровском, но по истечению трех месяцев учебки они, как правило, возвращаются на территорию Приморья служить подготовленными специалистами».

В Приморском краевом военкомате отмечают, нынешние призывники идут служить охотно, а уклонистов в последние годы, становится все меньше. Благодаря изменениям в законодательстве сегодня военнослужащим быть престижно. Ведь для новобранцев и распорядок рабочего дня ввели, и возможность пройти альтернативную службу. Ну, а новобранцев на время следования к учебной части обеспечат сухим пайком и набором для личной гигиены.

Елена Штылина, корреспондент: «Родителей будущих защитников Родины, конечно, волнует масса вопросов. Где будет проходить служба, в какой одежде туда отправится их сын и какие продукты питания будут выданы на путь следования. Оказывается, индивидуальных рационов питания бывает несколько видов, а среди предметов личной гигиены есть даже бальзам для губ».

Всего же более девяти с половиной тысяч молодых людей призывного возраста обязаны будут явиться в военкоматы, чтобы пройти медицинскую комиссию. План приморского призыва в этом сезоне – 1670 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]