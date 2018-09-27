Олег Кожемяко намерен провести чистку в рядах единороссов

Губернатор Приморья Олега Кожемяко принял руководство региональным отделением «Единой России».

"Нужно признать, что сегодня в приморском отделении «Единой России» на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья", - отметил в своем заявлении Олег Кожемяко. - Годами не решались проблемы обманутых дольщиков, росла многотысячная очередь ожидающих жилье детей-сирот, задыхались от угольной пыли жители Находки, где, к сожалению, некоторые депутаты замалчивали данную ситуацию в силу сложившихся общих интересов. В работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий. В приморской столице бездумно раздавались земельные участки, велась точечная застройка, идущая вразрез с интересами жителей города, с нарушениями проектов планировки, обезображивались памятники архитектуры".

По мнению Олега Кожемяко, все эти факты компрометируют партию, подрывают у населения доверие к ней, поэтому от партийцев, занимающих место в руководстве партии, в представительных и законодательных органах ради личной выгоды и упрочения своего положения, необходимо избавляться.

Кожемяко считает, что для решения этих назревших вопросов необходимо обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с других территорий, а также инициативной молодежи, которой небезразлична судьба Приморья.

"Это должна быть Партия добрых дел, у которой жители Приморья нашли бы поддержку своих инициатив, а общественные проекты проходили максимально открытое обсуждение и реализовывались только с одобрения населения", - отметил новый лидер приморских единороссов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]