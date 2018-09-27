Олег Кожемяко намерен провести чистку в рядах единороссов
Губернатор Приморья Олега Кожемяко принял руководство региональным отделением «Единой России».
"Нужно признать, что сегодня в приморском отделении «Единой России» на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья", - отметил в своем заявлении Олег Кожемяко. - Годами не решались проблемы обманутых дольщиков, росла многотысячная очередь ожидающих жилье детей-сирот, задыхались от угольной пыли жители Находки, где, к сожалению, некоторые депутаты замалчивали данную ситуацию в силу сложившихся общих интересов. В работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий. В приморской столице бездумно раздавались земельные участки, велась точечная застройка, идущая вразрез с интересами жителей города, с нарушениями проектов планировки, обезображивались памятники архитектуры".
По мнению Олега Кожемяко, все эти факты компрометируют партию, подрывают у населения доверие к ней, поэтому от партийцев, занимающих место в руководстве партии, в представительных и законодательных органах ради личной выгоды и упрочения своего положения, необходимо избавляться.
Кожемяко считает, что для решения этих назревших вопросов необходимо обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с других территорий, а также инициативной молодежи, которой небезразлична судьба Приморья.
"Это должна быть Партия добрых дел, у которой жители Приморья нашли бы поддержку своих инициатив, а общественные проекты проходили максимально открытое обсуждение и реализовывались только с одобрения населения", - отметил новый лидер приморских единороссов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.10.2018 Александр Ролик: Для развития Приморья нужно единство
-
05.11.2018 Кожемяко потребовал ввести особый экологический сбор со стивидоров Находки
-
06.11.2018 Олег Кожемяко потребовал ввести особый экологический сбор со стивидоров Находки
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
-
04.11.2018 Олег Кожемяко прокомментировал "слив" КПРФ с выборов губернатора Приморья
-
11.10.2018 Олег Кожемяко представил главе правительства список неотложных для Приморья дел
Добавить комментарий