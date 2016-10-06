На участке федеральной трассы А-370 «Уссури» изменится схема движения

С 20:00 до 8:00 в ночь с 26 на 27 октября 2019 года, а также с 27 на 28 октября 2019 года на 648-м километре федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток на территории г. Уссурийска будет изменена схема движения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток», это связано с проведением работ по смене резинокордового настила на железнодорожном переезде. Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе основной дороги и по временному объезду, устроенному на период ремонтных работ.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]