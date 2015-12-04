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В Приморье уже начали готовить новогодние подарки для детей

В Приморье уже начали готовить новогодние подарки для детей

Фото: Администрация Приморского края

В Приморье начали готовить новогодние подарки для детей. В этом году их получат 199 066 маленьких жителей края. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 50 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края, начался аукцион на поставку конфет. Подарок будет включать глазированные, вафельные, желейные конфеты, шоколад и карамель. Вес подарка составит не менее 650 граммов.

Подарки получат дошколята от 3 лет, учащиеся школ с 1 по 4 классы включительно и дети, находящиеся в краевых государственных учреждениях соцобслуживания семьи и детей и в краевых учреждениях здравоохранения в период зимних праздников.

Все подарки подготовят и доставят в муниципалитеты Приморья до Нового года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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