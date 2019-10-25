Фильм "Открой для себя Приморье"
Фильм «Открой для себя Приморье» завершает большой проект, который в течение этого года вели журналисты программы "Вести: Приморье". Новый взгляд на природные и туристические достопримечательности края, события, которые с каждым годом привлекают в Приморье всё больше и больше гостей, уникальные видовые съёмки телеоператоров ГТРК «Владивосток»!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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