Фильм «Открой для себя Приморье» завершает большой проект, который в течение этого года вели журналисты программы "Вести: Приморье". Новый взгляд на природные и туристические достопримечательности края, события, которые с каждым годом привлекают в Приморье всё больше и больше гостей, уникальные видовые съёмки телеоператоров ГТРК «Владивосток»!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]