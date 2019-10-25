Гостинка сгорела минувшей ночью в районе Чуркина
В ночь на 25 октября в многоквартирном доме по улице Надибаидзе, 6а произошел пожар.
Видео происшествия появилось в социальной сети. О причинах пожара и пострадавших не сообщается.
"Горит гостинка", - комментирует голос за кадром.
Отметим, что в жилом доме также располагается ателье, гостиница, прачечная, аптека и маникюрный зал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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