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Гостинка сгорела минувшей ночью в районе Чуркина

В ночь на 25 октября в многоквартирном доме по улице Надибаидзе, 6а произошел пожар.

Видео происшествия появилось в социальной сети. О причинах пожара и пострадавших не сообщается.

"Горит гостинка", - комментирует голос за кадром.

Отметим, что в жилом доме также располагается ателье, гостиница, прачечная, аптека и маникюрный зал.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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