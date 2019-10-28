"Палитра Приморья": Ансамбль "Вдохновение", праздник Чусок
"Палитра Приморья": Ансамбль "Вдохновение", корейский праздник Чусок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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